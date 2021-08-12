Лукашенко рассказал, какую прибыль стране принесёт белорусская вакцина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предположительные размеры прибыли от создания национальной вакцины от коронавирусной инфекции. Будущие показатели смогут достигнуть отметки в сотни миллионов долларов, сообщается на сайте главы государства.

Ожидается, что спрос на получение белорусской вакцины будет высоким как внутри страны, так и за её пределами. Лукашенко также выразил надежду, что местным властям удастся максимально быстро запустить процесс производства.

Спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернёмся, значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов, — подчеркнул он.

В то же время глава республики отметил, что на создание коронавирусной вакцины в Минздраве страны и Академии наук получили от инвесторов и бюджетных средств порядка 10 миллионов белорусских рублей.

По словам Лукашенко, основным нюансом в настоящее время является выполнить задачи в максимально сжатые сроки. Глава государства также отметил, что в ближайшие годы распространение коронавирусной инфекции не остановится.

Ранее сообщалось, что Минск попросил у Москвы новый кредит в размере $1 млрд. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, эти денежные средства понадобятся стране для борьбы с коронавирусной пандемией.