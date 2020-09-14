Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/ea717340-f725-11ea-9acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 15 сентября курс доллара по отношению к рублю снизился на 0,43%, курс евро — на 0,13%.

По данным на 10:00 мск, курс доллара опустился до отметки в 74,95 рубля, курс евро — до 89,14 рубля. Через пять минут после начала торгов доллар торговался на уровне 74,98 рубля, евро — по 89,11 рубля.

Индекс МосБиржи на открытии торгов прибавил 0,27% и достиг отметки в 2936,42 пункта, индекс РТС вырос на 0,06%, до 1229,16 пункта.

Как писал NEWS.ru, российский рубль с начала 2020 года сильно подешевел по отношению к мировым валютам. Финансисты советуют хранить сбережения в швейцарском франке, названном инвесторами «тихой гаванью». Вывод основан на исследованиях по итогам первых восьми месяцев 2020-го, в течение которых валюта европейской страны подорожала на 30,5% по отношению к рублю. На второй строчке расположился евро, прибавивший 30% по отношению к валюте РФ.