Курс евро вырос до 91,4 рубля

https://static.news.ru/photo/ed038a44-0ef4-11eb-a277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средневзвешенный курс евро расчётами «сегодня» на Московской бирже вырос на 60,9 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 91,4002 рубля.

В ходе торгов 15 октября курс евро колебался в диапазоне 91,2425 — 91,6675 рубля. Российский рубль упал по отношению к доллару США на 0,28% — до 78,17 рубля. Всего на единой торговой сессии Мосбиржи былa заключенa 3931 сделка на сумму 25,778 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, российский банкир Илья Поляков охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как весьма хаотичную и тяжело предсказуемую. Поэтому, по его словам, россиянам следует хранить сбережения в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Банкир считает, что ориентация в рыночных трендах сложна для понимания розничных клиентов, им трудно гарантировать заработок на спекулятивных валютных операциях.