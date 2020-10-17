Курс доллара вырос на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/48872360-11db-11eb-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи прибавил 0,18% и достиг отметки в 78,08 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс евро увеличился на 0,22% — до 91,43 рубля.

Позднее курс доллара начал снижаться — до 77,9 руб. (-0,5%), евро поднимался до 91,24 руб. (+0,01%).

Индекс МосБиржи прибавил 0,27% и достиг отметки в 2807,07 пункта. Индекс РТС вырос на 0,17% и торговался на уровне 1134,75.

Курс рубля продолжает ставить новые антирекорды. С начала года он потерял в цене около 20%, только за сентябрь — более 7%. Впрочем, негативный эффект от падения стоимости рубля к доллару и евро ощутят не все. Девальвация по-разному отразится на различных секторах экономики, указывают эксперты. NEWS.ru разбирался, кому может оказаться выгодно обесценивание национальной валюты.