Курс доллара вырос на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/924270b0-c0ee-11ea-8650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 8 июля курс доллара повысился по отношению к рублю на 0,02%, курс евро опустился на 0,06%.

Согласно данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара составил 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Уже через пять минут торгов, курс доллара снизился до отметки 71,31 рубля, курс евро — до 80,45 рубля.

Российский фондовый рынок в этот день открылся снижением биржевых индексов: индекс Мосбиржи опустился на 0,34%, до 2815,52 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1240,6 пункта.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне подешевела на 0,42%, до $42,9 за баррель. Цена нефти сорта WTI снизилась на 0,49%, до $40,42 за баррель.

Как писал NEWS.ru, курс американской валюты начал подниматься к вечеру 7 июля, однако трейдеры сейчас очень осторожны из-за рисков на фоне пандемии коронавируса. Аналитики отмечают, что спрос игроков рынка находится в зоне более надёжных активов, одним из которых и является доллар. Так, к 17:32 мск курс «европейца» к «американцу» опускался до 1,1282 с 1,1308 доллара за евро. По отношению к иене доллар тоже прибавил и рос до 107,56 иены со 107,35 иены на прошлом закрытии. Индекс американской валюты рос на 0,17%, до 96,89 пункта.