Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

Курс американской валюты на открытии Московской Биржи потерял 0,37% и достиг отметки в 74,52 рубля. Курс евро снизился на 0,26% — до 87,98 рубля.
Согласно данным торговой площадки, позднее доллар и евро продолжили опускаться — до 74,36 рубля и 87,82 рубля соответственно.
Индекс МосБиржи рос на 0,8%, достигая 3019,28 пункта, РТС — на 1,3%, до 1278,36 пункта.
Как писал NEWS.ru, ранее аналитики сообщили, что цены на нефть остались стабильными, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции и ураганами в США.
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