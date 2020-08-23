Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

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Аналитики сообщили, что цены на нефть остались стабильными, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции и ураганами в США. Цена нефти Brent осталась на уровне $44,32 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 (по московскому времени) 24 августа 2020 года составляет $44,32 за баррель, что на $0,03 (0,07%) ниже цены...