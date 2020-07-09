Курс доллара снизился до 71,075 рубля на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/a5a257da-c1b4-11ea-bd78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,05%, до отметки в 71,075 руб., курс евро поднялся на 0,06%, до 80,6425 руб. По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на отметке 70,99 руб. (-0,17%), а курс евро — на 80,6325 руб. (+0,05%).

Накануне на открытии торгов МосБиржи курс доллара составлял 71,49 рубля, курс евро — 80,59 рубля. Днём ранее цифры составляли 71,95 и 81,3 соответственно По сравнению с прошлой неделей, доллар и евро выросли больше чем на рубль. Российскую валюту подкосили два фактора: опасения введения новых санкций США и Великобритании, а также второй волны COVID-19.

Нескольким странам мира пришлось вернуться к карантинным ограничениям на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Полные или частичные режимы самоизоляции на днях вернулись в Австралию, Израиль, Казахстан и Великобританию. Инвесторы опасаются, что это начало второй волны эпидемии в странах, которые, казалось, уже побороли её. На этом фоне они избавляются от рисковых активов, в которые входит и российская валюта, писал NEWS.ru.