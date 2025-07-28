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28 июля 2025 в 23:49

Курс доллара на российском межбанковском рынке ускорил рост

Доллар на межбанковском рынке превышал 83 рубля впервые с 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на российском межбанковском валютном рынке резко вырос впервые с 9 мая 2025 года. Согласно данным ICE на площадке Investing.com, к 20:00 по московскому времени американская валюта торговалась на уровне 83,1 рубля.

Рост валюты составил 4,66% за день. Евро также укрепился, достигнув 94,36 рубля (+1,16%). В течение дня доллар уже показывал значительный рост — к 17:12 мск он поднялся до 81,009 рубля (+2,25%), что стало максимальным значением с 16 мая. Такая динамика отражает повышенную волатильность на валютном рынке.

Ранее экономический советник и директор по исследованиям МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявлял, что подорвать позиции доллара в мировой финансовой системе могут три причины — геополитические потрясения, финансовая неопределенность и цифровые инновации. Он объяснил это усилением дисбалансов в международной торговле, ростом госдолга США и распространением долларовых стейблкоинов.

До этого предполагалось, что курс доллара в июле будет колебаться в пределах от 77 до 83 рублей. Текущая динамика рубля определяется несколькими ключевыми факторами, в том числе балансом валютных операций.

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