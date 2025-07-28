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28 июля 2025 в 14:11

Внебиржевой курс доллара вырос выше 80 рублей впервые за два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчетный курс доллара в понедельник, 28 июля, превысил 80 рублей, следует из данных торгов Московской Биржи. Рост выше указанной суммы наблюдается впервые с 27 мая.

На момент 13:54 мск курс американской национальной валюты составляет 80,01, прибавив 0,63%. Количество совершенных сделок с долларом, по данным МосБиржи, составляет 10 130.

Ранее экономический советник и директор по исследованиям МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявлял, что подорвать позиции доллара в мировой финансовой системе могут три причины — геополитические потрясения, финансовая неопределенность и цифровые инновации. Он объяснил это усилением дисбалансов в международной торговле, ростом госдолга США и распространением долларовых стейблкоинов.

Прежде доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что курс доллара в июле будет колебаться в пределах от 77 до 83 рублей. По его словам, рост выше 83 рублей маловероятен. Он также уточнил, что текущая динамика рубля определяется несколькими ключевыми факторами, в том числе балансом валютных операций.

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