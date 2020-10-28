Курс доллара на МосБирже вырос до 79 рублей

https://static.news.ru/photo/2b81610a-1950-11eb-afb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская валюта ускорила рост до 2,2% к закрытию предыдущей сессии и выросла до 79,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи на 21:34 мск в среду, 28 октября.

До этого момента курс американской валюты поднимался выше 79 рублей 6 октября. «Европеец» тоже пошёл вверх и ускорил рост к российскому рублю до 1,9% и в моменте достигал 93,01 рубля, судя по данным на 21:42 мск.

В последний раз курс евро преодолевал отметку в 93 рубля 30 сентября текущего года.

Как писал NEWS.ru, крупные российские банки зафиксировали в сентябре 2020 года резкий отток средств с долларовых вкладов граждан, которые предпочитают обменять валюту на рубли, вложить деньги в ипотеку или истратить на текущие нужды в условиях недостатка средств.