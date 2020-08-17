Курс биткойна превысил $12,3 тысяч

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Средний обменный курс биткойна достиг максимума с августа 2019 года. За прошедшие сутки криптовалюта выросла на 4,14% и по состоянию на 19:00 мск стоила $12 331.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, в понедельник составляла $227,9 млрд. Стоимость криптовалюты стала существенно расти с июля 2020 года, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программист Питер Вюлле заявил: он обнаружил у биткоина «смертельную болезнь», которая проявляется в системной неисправности блокчейн-платформы, лежащей в основе самой известной криптовалюты. По его словам, блоки, в которых находятся сведения о проведённых с биткоином транзакциях, обладают ограниченным потенциалом для создания. В настоящее время максимальное количество блоков, которое может быть создано — 5 101 541. После операции с этой криптовалютой будут недоступны.