Кудрин выступает за защиту оборонных средств бюджета

https://static.news.ru/photo/26e51d68-0ed7-11eb-bf31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект бюджета на 2023 год предполагает сокращение оборонных расходов до уровня в 2,5% ВВП. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что их оптимальный уровень в 2,8–2,9% ВВП.

Доля на национальную оборону — планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение, — заявил Кудрин во время заседания Госдумы по бюджету.

Чиновник напомнил, что в 2010 году оборонные расходы повысились до 3,4%, что являлось серьезной нагрузкой на экономику и бюджетную систему, поскольку сдерживало развитие других направлений.

Я всегда говорил, что 2,8–2,9% — это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону, — передаёт слова Кудрина РИА Новости.

Глава Счётной палаты подчеркнул, что нужно обратить внимание, что расходы на оборону сейчас находятся на уровне 2,5% ВВП.

NEWS.ru писал, что в Глобальном индексе милитаризации Россия заняла шестое место. Его составили эксперты Боннского международного центра конверсии (BICC). Специалисты отмечают, что в 2019 году были увеличены расходы на оборону, выросло число военных конфликтов и военной активности.

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия является единственной военной державой, которая сокращает затраты на оборону. По его словам, на первом месте по военным расходам находятся США, а на втором Китай.