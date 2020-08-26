Кудрин предложил странам БРИКС провести аудит по проблемам чистого воздуха

https://static.news.ru/photo/6ebcec56-e7ae-11ea-8339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин предложил высшим органам аудита (ВОА) государств — участников БРИКС организовать аудит по проблемам чистого воздуха и лесоустройства, сообщает пресс-служба российского ведомства. Чиновник принял участие во вторых официальных переговорах руководителей ВОА международной организации.

Темой обсуждений стали особенности работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и значение ВОА в преодолении её последствий. Кроме того, стороны наметили основные направления дальнейшего сотрудничества. Среди них — работа по проблемам здравоохранения и социального обеспечения.

Кроме того, Кудрин призвал коллег рассмотреть на будущее проведение аудита по экологической тематике. В качестве приоритетных вопросов он выделяет проблемы чистого воздуха и лесоустройства.

На территории наших стран расположено более трети мировых лесов. При этом есть проблемы: леса горят, плохо восстанавливаются. Усилия государств в этом направлении необходимо оценивать. Что же касается проблемы чистого воздуха, то здесь мы могли бы проработать различные аспекты аудита госпрограмм в этой сфере, — заявил глава СП РФ.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Накануне Счётная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии. Об этом говорится в отчёте аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.

За каждым россиянином закреплён «Индивидуальный лицевой счёт застрахованного лица». Иногда за одним человеком может быть закреплено несколько таких счетов с одним и тем же присвоенным номером СНИЛС. Проблема с начислением пенсий возникала из-за объединения лицевых счетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что газификация российских регионов отстаёт от планов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин. По словам главы СП РФ, плановая проверка Счётной палатой хода газификации российских регионов выявила, что за последние три года план выполнен только на 15%.