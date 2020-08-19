Кудрин: за три года план газификации России выполнен только на 15%

Газификация российских регионов отстаёт от планов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
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Должен сказать, что сейчас идёт сильное отставание от ранее намеченных планов, — цитирует его агентство.
На вопрос президента о причинах, Кудрин назвал недостаток финансирования. В частности, если раньше разницу между высокой себестоимостью и тарифом погашал «Газпром» за счёт своей экспортной выручки, то сейчас она снижается. Также потребители задолжали компании «Газпром межрегионгаз» 331 миллиард рублей.
Кроме того, причиной становится и несинхронизированность работы компании и регионов. Получается, что там, где уже проложены межпоселковый и магистральный газопроводы могут оказаться не готовы районные и муниципальные сети.
Как писал NEWS.ru, в феврале министр энергетики Александр Новак рассказал о разработке единой концепции газификации регионов. По словам чиновника, в начале 2020 года страна была газифицирована только на 69,5%.
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