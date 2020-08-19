Кудрин: за три года план газификации России выполнен только на 15%

https://static.news.ru/photo/63e17aa2-e24c-11ea-906e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газификация российских регионов отстаёт от планов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

Как сообщает РИА Новости, по словам Кудрина, плановая проверка Счётной палатой хода газификации российских регионов выявила, что за последние три года план выполнен только на 15%.

Должен сказать, что сейчас идёт сильное отставание от ранее намеченных планов, — цитирует его агентство.

На вопрос президента о причинах, Кудрин назвал недостаток финансирования. В частности, если раньше разницу между высокой себестоимостью и тарифом погашал «Газпром» за счёт своей экспортной выручки, то сейчас она снижается. Также потребители задолжали компании «Газпром межрегионгаз» 331 миллиард рублей.

Кроме того, причиной становится и несинхронизированность работы компании и регионов. Получается, что там, где уже проложены межпоселковый и магистральный газопроводы могут оказаться не готовы районные и муниципальные сети.

Как писал NEWS.ru, в феврале министр энергетики Александр Новак рассказал о разработке единой концепции газификации регионов. По словам чиновника, в начале 2020 года страна была газифицирована только на 69,5%.