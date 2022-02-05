Кто сегодня делит мир: к 100-летию Вашингтонской конференции

Мир сегодня рожает в муках свой новый мировой порядок, и солёный пот прошибает всех: индийских крестьян, китайских рабочих, европейских политиков, американских бизнесменов и даже британскую королевскую семью. Ни у кого нет никаких гарантий, что эволюция экономического и политического порядка на его стороне и не вышибет с размаху на обочину истории. А сто лет назад точно такие же роды, схватки которых прокатились Первой мировой войной и революционным галопом по Европам, завершились Вашингтонской конференцией: 6 февраля 1922 года мир оказался в своём новом качестве, определившим его развитие на сто лет вперёд. Что же произошло тогда, что не даёт нам покоя до сих пор? Иногда, чтобы двигаться дальше, нужно оглянуться назад.

Рождение новой мировой империи

По окончании конференции, которая длилась с 12 ноября 1921 года по 6 февраля 1922 года в конгресс-холле Constitution Hall в Вашингтоне, главные претенденты на господство имели на руках несколько соглашений:

— Договор четырёх держав от 13 декабря 1921 года, который стал известен как «Четверной тихоокеанский трактат», или «Дальневосточная Антанта». США, Великобритания, Франция и Япония обязались взаимно уважать права на острова и островные владения в Тихом океане. Кроме того, они договорились объединять усилия в случае подъёма национально-освободительных движений народов бассейна Тихого океана и Дальнего Востока.

— Договор пяти держав, более известный как Вашингтонское морское соглашение 1922 года, между США, Великобританией, Японией, Францией и Италией об ограничении морских вооружений. Согласно документу, устанавливались пределы тоннажа линейных судов и авианосцев в следующей пропорции: 5:5:3:1,75:1,75 (США, Англия, Япония, Франция, Италия соответственно). Было также принято предложение США о запрещении постройки линкоров водоизмещением свыше 35 тысяч тонн. Таким образом, главными военно-морскими державами с равными возможностями становились Англия и США. Причём США на этот уровень вышли впервые в своей истории. Что дало право некоторым политическим экспертам тех лет говорить о рождении новой мировой империи.

— Договор девяти держав от 6 февраля 1922 года, подписанный всеми участниками конференции (США, Великобритания, Китай, Япония, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Португалия). Договор провозглашал суверенитет Китая и одновременно принцип «открытых дверей и равных возможностей» по отношению к Китаю в области торговой и предпринимательской деятельности для всех участников. Он обязывал не прибегать к использованию внутренней обстановки в Китае с целью получения специальных прав и привилегий, которые могут нанести ущерб правам и интересам иных государств — участников договора. Таким образом, Китай рассматривался как общий объект эксплуатации.

По составу участников можно судить о том, что к колонизаторам довоенного мира присоединились новые игроки — США, Китай и Япония. Причём Китай выступал скорее в качестве объекта сделок, а не субъекта. Безусловным лидером в новой ситуации чувствовали себя США, вышедшие на геополитический простор по итогам Первой мировой войны (английское правительство имело долг перед США $4,5 млрд, Франция — $3,5 млрд, Италия — $1,8 млрд). Они же и созвали конференцию, чтобы закрепить своё доминирующее положение претендентов на мировое господство. Однако главная схватка за мир была впереди, но будущие её контуры уже просматривались.

Тихоокеанская проблема

Сразу же после Вашингтонской конференции правительство Японии распорядилось о закладке шести крейсеров, пятнадцати миноносцев и одиннадцати подводных лодок. Новые соглашения создавали некоторую отсрочку будущей войны, но это затишье следовало использовать для накопления сил, чем и занялись главные участники конференции.

Подводная лодка US Navy/via Globallookpress.com

Стратегические интересы Соединённых Штатов были нацелены на Тихий океан и контроль торговых путей из Китая. Однако США имели только один опорный пункт в регионе на случай войны — базу Пёрл-Харбор. У Англии на тот момент было четыре опорных военных базы — Гонконг, Сингапур, Сидней, Веллингтон. По всем расчётам воевать за Тихий океан с Англией очень невыгодно для США, есть большой риск проиграть. Но противостояние неизбежно. Что же делать?

Определённые шансы на победу в схватке за регион есть, если флот главного конкурента будет отвлечён на другом театре военных действий, как отмечали некоторые военные специалисты Штатов (что в итоге и произошло в период Второй мировой войны). Но оставалась ещё Япония — по ряду причин более выгодный противник для США, чем Великобритания. Несмотря на достаточно высокий уровень технического развития, Японии катастрофически не хватает ресурсов, и она выдохнется в этой войне. Но надо дать ей повоевать, растянуть фронт, дать увязнуть. При этом пусть захватит побольше территорий, можно потом прийти туда как победители, усмиряя агрессоров.

И главным призом, конечно, будет Китай, на территории которого уже формируются конкурирующие группировки для затяжной гражданской войны. Кто в итоге поставит под контроль Китай, в 1922 году ещё неизвестно, однако уже понятно, что за это поборются многие игроки.

Сила — враг порядка

Сегодня итоги противостояния за Тихий океан и Китай, а также за господство над Европой известны. А в 20-е годы прошлого столетия в мире появились и заявили о себе новые силы, и к какому балансу они в итоге придут, было неясно. Мировой порядок был не определён.

Вторая мировая Yevgeny Khaldei/Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Соглашения Вашингтонской конференции лишь ужесточили противостояние, которое сначала развернулось в гонке вооружений, а потом вылилось в череду войн (включая Вторую мировую), которые идут до сих пор. Если тогда новыми силами стали, во-первых, совершенно новые глобальные игроки, во-вторых, новейшие технологии войны и уничтожения, сегодня тоже можно говорить о появлении новых сил, и их баланс пока не просматривается. Кроме того, столетие восхождения США, кажется, завершается. Сегодня Америка уже не та, и её претензии на первенство оспариваются в совершенно новых условиях.

В первую очередь речь идёт о современных методах сбора информации и контроля населения, делающих возможным оформление так называемого мирового правительства. Только в чьих именно руках будут эти инструменты, пока не ясно. Но схватка за них идёт полным ходом. Мы наблюдаем это воочию и испытываем на себе.

BLM PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другим важным фактором являются группировки и коалиции конкурентов. Они складываются из бизнес-элит и политических сетей связи. Сегодня границы противостояния идут не по линиям национальных государств, а по разным подходам в понимании будущего. Между собой борются приверженцы разных проектов этого будущего. Новый глобализм не подразумевает доминирование какой-то одной сверхдержавы, он строится на доминировании коалиции семей. Поэтому мы наблюдаем не рождение новой мировой империи, хотя Китай движется в этой парадигме, а появление централизованного глобального порядка с упразднением национальных государств. Но не все готовы согласиться на такое устройство мира.

Главным уроком прежних схваток должно быть понимание, что мир неизбежно сложнее любых планов по его упорядочиванию. Кто бы не претендовал на роль лавного ментора, его власть не может быть безграничной, господство не бывает вечным, а значит, надо думать не о том, как завоевать власть, а о том, как сохранить себе жизнь в случае неудачи.