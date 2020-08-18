Крупнейший в мире инвестиционный фонд потерял из-за пандемии $21 млрд

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Фонд национального благосостояния Norges Bank Investment Management, обладающий активами на $1,2 трлн, лишился в первом полугодии $21 млрд. Это составляет 3,4% всех его средств.

Как сообщает агентство Bloomberg, ценные бумаги нефтедобывающих компаний обвалились на треть, финансовых компаний — на 20,8%, принадлежащая фонду недвижимость, составляющая 3% активов, также упала в цене. Общие потери фонда по акциям составили 7%.

За прошлый год фонд заработал более $180 млрд, благодаря этому убытки не перекроют показатели 2019 года. На каждого норвежца приходится около $190 тысяч из средств фонда.

Во втором квартале акции фонда выросли на 18%. Схожая ситуация была во время финансового кризиса 2008-2009 годов, когда рост составлял 13,5%.

Norges Bank Investment Management владеет долями в 9 тысячах компаний. Среди его ценных бумаг акции Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet. Фонду принадлежит 1,5% всех котируемых на бирже акций. Он является крупнейшим в мире. Фонд планирует помочь Норвегии выйти из коронавирусного кризиса, реализовав активы на $19 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, экономист Михаил Делягин заявил, что весь мир ожидает «роковой сентябрь». По его словам, ситуация сложится не лучшим образом не только в России, но и в США.