Крупнейший центр винного туризма откроется на Кубани

https://static.news.ru/photo/eb2ac038-b1e9-11ea-bb6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Крупнейший в России центр винного туризма откроет холдинг «Ариант» на Кубани до конца лета. Проект оценивается в 2 млрд рублей, он будет находиться в Тамани.

Центр появится на базе завода первичного виноделия, реконструкция обойдётся в более чем 2,5 млрд рублей. Туристы смогут наблюдать процесс приготовления вина, этапы переработки винограда, пишет ТАСС. Посетителям предложат отведать продукцию в дегустационном зале, побывать в мини-арке и гастрономическом ресторане.

На данный момент производственная часть завода увеличивает мощности. Компания покупает ферментаторы в количестве 30 штук высотой 18,6 метра и объёмом 200 тонн. Они будут использоваться для брожения сусла в сезон и хранения материалов в межсезонье.

Уникальность проекта заключается в его масштабе. Впервые в Россию поставляются ферментаторы такого объёма в уже собранном виде. Также появится новое сезонное отделение физико-химической лаборатории, куда закупят новое современное оборудование.

Центр позволит туристам познакомиться с историей виноделия, применяемыми технологиями. Тем более что Кубань в этом преуспела и виноделам есть что рассказать.

Холдинг также обещал построить в этом году в Анапе завод по переработке винограда, он также будет оснащён оборудованием, которое позволит увеличить суммарные мощности компании до 120–150 млн бутылок в год.

На сегодня на Кубани существует несколько маршрутов по винодельням, например, «Винные дороги Боспорского края», куда входят семь виноделен региона. Туристы в рамках этого путешествия могут побывать в Мысхако, Абрау-Дюрсо, Лефкадии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярность так называемого винного туризма резко выросла в России. В сезон 2018 года дегустировать алкогольный напиток на юг России поехали примерно 5−7 тыс. человек. Для сравнения, ещё в 2017 году таких туристов было всего несколько сотен.