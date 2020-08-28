Коста-Рика запросила у МВФ $1,75 млрд для борьбы с последствиями пандемии

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Власти Коста-Рики запросили у Международного валютного фонда (МВФ) помощь на сумму $1,75 млрд для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Кредит рассчитан на три года.

Согласно данным властей, дефицит бюджета в текущем году может превысить 9% ВВП. В свою очередь Центробанк республики ожидает снижение экономики на 5%. В апреле Коста-Рика уже получала от МВФ срочную финансовую помощь в размере $504 млн для борьбы с COVID-19, передаёт El Pais.

В настоящее время количество заболевших в стране составляет 38,485 человек. Жертвами болезни стали 407 человек. 16 марта правительство страны объявило чрезвычайное положение, предполагающее приостановку работы учебных заведений, баров, пляжей и парков, а также отмену массовых мероприятий и закрытие границ. В мае местным ресторанам и спортивным залам позволили открыться при условии, что они не будут заполнены больше чем на 50%.

Как писал NEWS.ru, ранее экс первый заместитель министра финансов РФ и бывший первый заместитель председателя Центрального банка Олег Вьюгин сообщил, что госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда, потому что стоимость его обслуживания сейчас практически стремится к нулю.