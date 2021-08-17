Клиенты «Сбера» смогут платить со счетов при блокировке карт

В Сбербанке заявили о намерении сделать счёт карт платёжным и независимым от конкретной карты: клиенты смогут совершать операции напрямую со счета банковской карты, даже если она будет заблокирована. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Новое решение будет доступно всем клиентам банка в течение полутора месяцев. Оно уже постепенно внедряется в регионах. При оформлении новой карты в «Сбербанк Онлайн» вместе с ней откроется платёжный счёт. В дальнейшем карту можно будет перепривязать к любому из имеющихся платёжных счетов, а сам функционал «Платёжного счёта» постепенно станет доступен для всех новых карт. Старые карты будут обслуживаться без изменений.

Ранее международное рейтинговое агентство Brand Finance назвало российский «Сбер» лучшим среди банков, заявив, что его стоимость превышает общую стоимость всех брендов с 26-го по 50-е место в рейтинге. Также сообщается, что «Сбер» подтвердил титул сильнейшего бренда России и самого сильного банковского бренда в мире.

Эксперты Brand Finance считают, что «Сбер» очень привлекателен для клиентов, но может стать ещё лучше после проведённого ребрендинга и превращения в экосистему. Агентство отмечает, что «Сбер» обладает самыми высокими показателями репутации и узнаваемости на рынке.