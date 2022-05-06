Китайская СNPC решила закупать российские газ и нефть без скидки

Фото cnpc.com.cn

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведёт свою совместную деятельность с Россией в рамках имеющихся контрактов. Компания не планирует закупать российское сырьё по значительным скидкам, сообщила гонконгская телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на главного финансового директора компании Чай Шоупина.

По словам руководителя CNPC, на данный момент деятельность с Россией ведётся в рамках существующих контрактов, расчёты происходят в долларах или евро.

В настоящее время нет планов производить закупки российского природного газа и нефти со значительными скидками, — приводит телеканал его слова.

Он также подчеркнул, что несмотря на «определённое влияние», которое оказывают санкции в отношении России, деятельность по-прежнему происходит в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что Индия планирует покупать у России нефть по заниженной цене — менее $70 долларов. Таким образом страна пытается сбить риски сотрудничества с Россией низкой ценой на энергоресурсы в то время, как другие покупатели «отворачиваются» от России. Государство импортирует 85% потребляемой нефти и является одной из немногих стран, которая продолжает покупать российский энергоресурс.