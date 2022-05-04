Bloomberg: Индия не будет покупать российскую нефть дороже $70 Bloomberg: Индия хочет платить за российскую нефть менее $70 за баррель

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индия планирует покупать у России нефть по заниженной цене — менее $70 долларов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам агентства, Индия пытается сбить риски сотрудничества с Россией низкой ценой на энергоресурсы в то время, как другие покупатели «отворачиваются» от России.

Отмечается, что Индия, которая импортирует 85% нефти, потребляемой в стране, является одной из немногих стран, которая продолжает покупать российский энергоресурс.

Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки [нефти] по цене менее $70 за баррель, — говорится в сообщении.

Агентство пишет, что индийские нефтеперерабатывающие компании закупили более 40 млн баррелей российской нефти после начала военной спецоперации на Украине, что на 20% больше, чем объём поставок этого сырья из России в Индию за весь 2021 год.

Ранее Financial Times сообщило, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая, несмотря на санкции США, продолжают покупать у России нефть. По информации газеты, делают они это «тайно», чтобы избежать наказания за игнорирование ограничений.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза предполагается отказ от закупок российской нефти в течение полугода, прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года.