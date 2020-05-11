Экономика

Киргизия просит РФ снизить цены на природный газ

11:27, 11 мая 2020 14
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Киргизии попросили Россию снизить цену на природный газ, Москва, в свою очередь, пообещала рассмотреть запрос, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому киргизская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ, — говорится в сообщении.

Правительство страны также предложило РФ рассмотреть возможность использования средств российско-киргизского фонда развития для финансирования бизнеса.

Как ранее писал NEWS.ru, Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году стоимости российского газа для Минска, рассказал министр энергетики республики Виктор Каранкевич. По его словам, в мире идёт тенденция снижения цен на голубое топливо.

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