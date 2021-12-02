Кибермошенники похитили у россиян более 3 млрд рублей

Кибермошенники похитили более 3,2 млрд рублей у клиентов российских банков по итогам третьего квартала. Это на 18,5% больше, чем за этот же период в прошлом году. Количество операций, совершаемых без согласия клиентов, увеличилось за год в 1,4 раза. В то же время с июля по сентябрь было заблокировано более 24 тысяч телефонных номеров мошенников, говорится в материалах Центробанка.

Банк России отчитался об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за третий квартал 2021 года. Всего злоумышленники совершили 256,2 тысячи операций без согласия потребителей по сравнению с 183 тысячами в прошлом году. В то же время доля хищений с использованием социальной инженерии уменьшилась с 63,8% до 41%.

Чаще всего мошенники списывали деньги против воли держателей банковских карт при оплате товаров и услуг в Интернете. Таких случаев в указанный период было почти 181 тысяча. Ещё 52 тысячи хищений у физлиц происходило во время пользования сервисами дистанционного банковского обслуживания. Число фишинговых атак, направленных на банковских клиентов, выросло в 7,3 раза по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Центробанк выявил в июле — сентябре почти две тысячи мошеннических ресурсов. Чаще всего они представляли собой сайты нелегальных финансовых организаций, маскирующиеся под сайты действующих организаций. Кроме того, было обнаружено 19 тысяч городских телефонных номеров, используемых мошенниками, — их число выросло на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И более пяти тысяч мобильных номеров — рост составил почти 80%.

Ранее ЦБ заявил об усовершенствовании механизма возврата денег, похищенных мошенниками у банковских клиентов. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка.