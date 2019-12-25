https://static.news.ru/photo/87e398b0-27ba-11ea-b9ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Интернет-гигант Alibaba Group занял первое место по капитализации в Азии, которая превысила $500 млрд. Об этом сообщила финансовая газета Nikkei.

По прогнозам аналитиков издания, акции технологических компаний в азиатском регионе будут расти и в следующем году. Подводя итоги года, выяснилось, что рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд. Оказалось, что это на 60% выше аналогичного показателя годом ранее.

При этом у Amazon рост рыночной капитализации составил за 2019 год 20%. В мировом рейтинге Alibaba Group расположилась на седьмом месте. Опередил китайского гиганта Facebook с капитализацией $588 млрд и шестой строчкой рейтинга.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября Alibaba Group с дебютом вернулась на «домашнюю» Гонконгскую фондовую биржу и провела вторичный листинг. В ходе него были привлечены $12,3 млрд.