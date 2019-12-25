Интернет-гигант Alibaba Group занял первое место по капитализации в Азии, которая превысила $500 млрд. Об этом сообщила финансовая газета Nikkei.
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При этом у Amazon рост рыночной капитализации составил за 2019 год 20%. В мировом рейтинге Alibaba Group расположилась на седьмом месте. Опередил китайского гиганта Facebook с капитализацией $588 млрд и шестой строчкой рейтинга.
Как писал NEWS.ru, в конце ноября Alibaba Group с дебютом вернулась на «домашнюю» Гонконгскую фондовую биржу и провела вторичный листинг. В ходе него были привлечены $12,3 млрд.
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