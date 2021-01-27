Каким регионам повезёт меньше: почему в России тарифы ЖКХ растут по-разному

Плата за услуги ЖКХ индексируется ежегодно, при этом повышение не должно превышать уровень годовой инфляции. По факту не всё так просто. В силу объективных и не очень причин предельный рост цен может заметно отличаться в Москве и, к примеру, в республике Коми. Но и это ещё не всё — ощутимая разница в тарифах может наблюдаться даже в пределах одного субъекта РФ. NEWS.ru пытался выяснить, жителям каких городов особенно не повезёт с «коммуналкой».

До 2016 года рост стоимости коммунальных услуг в России ежегодно опережал инфляцию чуть ли не вдвое. В годы, когда инфляция достигала 10–12%, «коммуналка» дорожала на все 20%. Даже вводимые ограничения на рост тарифов мало чем помогали: при прогнозе инфляции на уровне 8% предельный рост тарифов устанавливался на уровне 15%.

В последние годы, надо признать, тарифы на коммунальные услуги растут в среднем на 3–6% год, и примерно соответствуют уровню российской инфляции. В 2020 году этот рост оказался вообще самым скромным за 19 лет — при годовой инфляции в 4,91% цены на услуги ЖКХ поднялись всего на 3,55%, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Впрочем, надо признать, не везде. Так, в Республике Коми «коммуналка» подорожала на 16,2%, в Воронежской области — на 7,8%, в Забайкальском крае — на 7,1%. Всего таких «отличившихся» 15 регионов, то есть почти каждый пятый.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом власти, в частности депутаты Госдумы, в один голос твердят, что повышение тарифов не может превышать предельные индексы, которые по сути должны этот рост ограничивать. Однако на деле ситуация не так проста, как может показаться.

Ничего удивительного и странного тут нет, комментирует исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. Рост тарифов, превысивший предельные индексы в отдельных регионах, она связывает с износом коммунальной инфраструктуры и суровыми климатическими условиями.

Тарифы (предельный рост тарифов на услуги ЖКХ. — NEWS.ru) находятся в руках регионов. Вы понимаете, что такое Республика Коми? Это Крайний Север, а знаете ли вы, сколько нужно денег, чтобы туда те же горюче-смазочные материалы доставить? Вера Москвина директор Межрегиональной гильдии УК в ЖКХ директор Межрегиональной гильдии УК в ЖКХ

Эксперты напоминают: непосредственно по жилищным услугам рост тарифов обычно составляет 2,5–3%, по коммунальным — 4–5%, среднее значение, как правило, соотносится со среднегодовой инфляцией. И хотя данные значения установлены на федеральном уровне, региональные власти имеют право пересматривать тарифы в сторону снижения или повышения.

Как местные власти в регионе решат — такой процент и будет установлен, центр не решает ничего. Предполагать заранее, как и что будет, нереально. Я верю только документу, который уже подписан, — говорит Москвина.

Ресурсоснабжающие организации объясняют обоснованность увеличения тарифов возрастающими расходами, ростом объёмом изношенности сетей, требующих ремонта или замены. По данным Минстроя, износ коммунальных сетей в стране составляет в среднем 58%.

В России содержание коммунальной инфраструктуры в надлежащем виде требует очень больших средств, соглашается специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева. При этом её возмущают попытки переложить эти проблемы на плечи потребителей.

4% — это " температура по больнице«. В реальности в отдельных регионах и даже отдельных муниципальных образованиях процент повышения тарифов может быть намного выше. Например, прогноз предельного роста тарифов в Нижегородской области на 2021 год — 4%, в городе Выкса той же области — 8,6%, а в Чкаловске — уже 14,9%. Очень хочется, чтобы кто-нибудь объяснил, откуда взялись такие расхождения. Это, конечно, могут объяснять необходимостью замен труб, ремонтом и так далее. Но почему от этого должны страдать люди? Непонятно, чем житель Чкаловска отличается от жителя Нижнего Новгорода? Ничем. Наталья Чернышева специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля» специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля»

Эксперт не исключает, что в данном случае может иметь место коррупционная составляющая. В открытую об этом никто не говорит, однако есть предположение, что ресурсоснабжающие организации договариваются с местной администрацией, «какой предельный тариф население потянет», отмечает Чернышева, добавляя, что подобные вещи должны обязательно расследовать соответствующие органы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекордно низкий средний рост тарифов в прошлом году эксперты объясняют пандемией. Из-за эпидемии коронавируса для россиян были введены различные послабления, в их числе запрет на начисление неустойки за долги по «коммуналке» и мораторий на поверку приборов учёта, к тому же региональные власти отдельных субъектов РФ вообще отказались от повышения стоимости услуг ЖКХ и даже на время отменили сбор взносов за капитальный ремонт.

Однако в 2021 году ждать подобных послаблений вряд ли стоит. Не исключено, что ресурсоснабжающие компании могут начать добиваться повышения тарифов на больший процент, дабы компенсировать убытки от прошлого года. Чернышева напомнила о повышении с 1 августа 2020 года цен на газ для населения на 3% на фоне рекордных убытков «Газпрома» из-за тёплой зимы и падения продаж газа на западных рынках. По факту это повышение стало попыткой частичной компенсации выпадающих доходов госкорпорации.

По мнению эксперта, подобные вещи должны компенсироваться из бюджета, а не ложиться на плечи граждан, особенно в условиях пандемии. Более того, именно сейчас самое время вести мораторий на повышение тарифов, считает она.

Люди с благодарностью относятся к таким решениям. И что важно: собираемость платежей при этом растёт. Когда отменили плату за капремонт на несколько месяцев, потребители стали исправнее платить по счетам, поняли, что о них хоть как-то заботятся, — говорит эксперт.

Напомним, в 2021 году тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля. По мнению ФАС, этот рост не должен превысить 4% (инфляция, по прогнозу ЦБ в 2021 году составит 3,5–4%).

Вместе с тем правительство ранее утвердило средние значения для каждого субъекта РФ, которыми и будут руководствоваться местные власти при утверждении предельных тарифов ЖКХ. Они колеблются в пределах 3,2–6,5%. Максимальное подорожание «коммуналки» ожидается в Чеченской Республике, Новгородской области и Якутии — 6,5%, 6,4% и 6% соответственно, минимальное — в Мурманской области, где прирост цен составит 3,2%. В Москве и Московской области предельный рост тарифов составит 4,6% и 3,6% соответственно. Но, как видно из опыта прошлых лет, не везде рост тарифов уложится в эти рамки.