Как изменится жизнь россиян в январе

NEWS.ru подготовил для вас подборку изменений, с которыми столкнутся россияне уже в самом начале 2021 года. Давайте посмотрим, что нас ждёт.

Пенсии вырастут

С 1 января 2021 года на 6,3% увеличится страховая пенсия для неработающих пенсионеров. Её средний размер по стране составит 17 432 рубля. Работающие пенсионеры останутся без прибавки.

Материнский капитал станет больше

На 3,7% будет проиндексирован материнский капитал. В 2021 году его размер составит 483 тысячи 882 рубля. Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1 января 2020 года, а также для семей, в которых после 1 января 2020 года родится первенец. На второго ребёнка материнский капитал составит 639 тысяч 432 рубля.

Прожиточный минимум посчитают по-новому

С 2021 года изменяется порядок определения прожиточного минимума для всех слоёв населения. МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, как это делается сейчас, а из медианного дохода (величины, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже).

Таким образом, прожиточный минимум будет равняться 44,2% от медианного дохода за прошлый год. В 2021 году он составит 11 тысяч 653 рубля (рост на 3,7%). МРОТ предлагается установить в размере 42% от медианы. В 2021 году он вырастет на 5,5% до 12 тысяч 792 рублей.

В России появится «налог для богатых»

Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Россия постепенно отходит от плоской шкалы налогообложения. С нового года с 13% до 15% вырастут ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. Платить придётся с разницы между полученным доходом и 5 млн рублей. Прежняя ставка в 13% сохранится для сумм, не превышающих 5 млн рублей. Останется она и в случае продажи личного имущества, а также получения страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Средства, полученные за счёт «налогов на богатых», будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями.

За вклады придётся платить

Граждане начнут платить НДФЛ с процентов по своим вкладам от миллиона рублей. Налог будет браться с суммы дохода, которая превысит миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ. Сейчас она составляет 4,25%, это значит, что доход по вкладам до 42 тысяч 500 рублей не будет облагаться НДФЛ. Если он окажется выше этой суммы, то нужно будет заплатить 13%. Расчёт будет производиться по всем вкладам, открытым на человека в одном или разных банках, в том числе и по валютным.

Рост тарифов на газ

В среднем в России с 1 января тарифы на пользование газом вырастут на 3%. Это произойдет в рамках ежегодной индексации стоимости ЖКУ.

Платные вытрезвители

Регионы получат возможность создавать платные вытрезвители. Полиция сможет доставлять пьяных и туда помимо больниц. Ожидается, что стоимость «отдыха» составит около 1 500 рублей за ночь. Точная цена будет установлена каждым субъектом России.

Запрет для курильщиков

Курение будет запрещено с 1 января в медицинских учреждениях, точках торговли, складских помещениях. Однако для любителей табака будут свои исключения — особые зоны, обозначенные специальной табличкой.

Акцизы на табак увеличатся

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января в России резко вырастет акциз на табачные изделия — на 20% вместо запланированных 4%. Ожидается, что дополнительные сборы с курильщиков принесут российской казне порядка 80 млрд рублей. По оценкам экспертов, стоимость пачки сигарет при этом вырастет на 20 рублей.

Водка подорожает

С 1 января вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и шампанское. Согласно приказу Минфина, минимальная цена в рознице на водку с нового года увеличится с 230 рублей до 243 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра. Минимальная цена на коньяк за аналогичный объём вырастет с 433 рублей до 446 рублей, на игристое вино — с 164 рублей до 169 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра.

Удалённую работу узаконят

Закон об удалённой работе, который начнёт действовать с 1 января, вводит такие понятия, как дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная (удалённая) работа и комбинированная дистанционная (удалённая) работа. Первое подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второе — аналогичную работу, только на временных основаниях, третье — сочетание удалёнки и работы из офиса.

Трудовые книжки станут электронными

Тем россиянам, которые после 1 января придут впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки. Трудоустроенные ранее сотрудники до конца декабря должны сделать выбор: либо оставить бумажную версию, либо перейти на электронный вариант. Для этого требуется написать соответствующее заявление.

«Не женских» профессий станет меньше

Согласно приказу Минтруда, с 1 января начнёт действовать новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин. Ранее в списке, составленном ещё 20 лет назад, запрещённых для женщин профессий значилось более 450. В новом перечне их число сократили до сотни. Таким образом, представительниц слабого пола начнут допускать до деятельности, которая ранее считалась для них вредной или опасной.

Новые правила оплаты наличными

С 10 января будут введены новые правила обращения с наличными. Из подлежащего контролю перечня операций исключат платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения. Кроме того, под контроль попадут специфичные операции для банков, лизинговых и страховых компаний, а также ломбардов и МФО.

Одежду промаркируют

Сергей Булкин/NEWS.ru

В России вводится обязательная маркировка товаров лёгкой промышленности. Согласно постановлению правительства, с 1 января будет запрещено продавать продукцию без специальных цифровых кодов. Обязательной маркировке подлежат изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и т.п.

До февраля 2021 года продавцам необходимо будет промаркировать также остатки, которые не были проданы до 1 января.

Правила противопожарного режима изменятся

С 1 января в России начинают действовать новые правила противопожарного режима. В целом они не сильно отличаются от текущих, однако есть ряд изменений, о которых нужно знать.

В частности, теперь под угрозой штрафа запрещено устанавливать внешние блоки кондиционеров в коридорах и на лестничных площадках. Вводится запрет на хранение личных вещей на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов. Кроме того, нельзя оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях.

Отсутствие долгов по ЖКХ не придётся доказывать

С 1 января вступят в силу новые правила получения компенсаций по ЖКУ. Теперь не потребуется представлять документы об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Учреждения соцзащиты будут обязаны самостоятельно проверить наличие или отсутствие долгов по квартплате через информационную систему ГИС ЖКХ. Однако при наличии задолженности право на субсидию отменяется.