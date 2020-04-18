Кабмин одобрил продажу и рекламу вина из ЕАЭС на спецярмарках

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Правительство РФ одобрило продажу, потребление и рекламу на специализированных ярмарках произведённого на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вина. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму.

Документ предусматривает поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ...», а также в закон «О рекламе».

В ЕАЭС на сегодняшний день состоят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

В начале 2020 года ассоциация фермеров виноградарей-виноделов, которая объединяет более 130 малых предприятий, обратилась к депутатам Госдумы с просьбой внести в закон «О виноградарстве и виноделии» поправки, которые регулировали бы деятельность малых частных предприятий. В резолюции, направленной в парламент, фермеры предлагают ввести понятие фермерской винодельческой продукции и разрешить продвигать её через наружную рекламу и СМИ. Члены Ассоциации подчёркивают, что их предложения не предполагают ослабления контроля, однако снижают административное регулирование, обеспечивая тем самым благоприятный климат в отрасли, писал NEWS.ru.