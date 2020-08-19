Кабмин направит средства на переобучение потерявших работу из-за COVID-19

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Почти три млрд рублей направит правительство на переобучение людей, потерявших работу из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что правительство продолжает помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. В том числе тем, кто остался без работы.

Правительство направит почти три миллиарда рублей на организацию их переобучения. Соответствующее распоряжение подписано, — цитирует Мишустина «Прайм».

Глава Кабмина добавил, что у этих людей — сложная жизненная ситуация и поддержка государства им необходима. По его словам, важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы.

Как сообщалось, по данным специалистов, после пандемии по-прежнему останется спрос на медиков. Также будут востребованы профессии, представители которых смогут выводить компании из бизнеса, предлагать новые решения и стандарты. Например, антикризисные менеджеры.

Помимо этого, будут востребованы IT-специалисты: аналитики big data, программисты, разработчики, специалисты по информационной безопасности и цифровой трансформации бизнеса.Кроме того, эксперты Института прогрессивного образования прогнозируют спрос на SMM-специалистов, маркетологов, менеджеров по продажам, курьеров, водителей, менеджеров и операторов колл-центров.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты рекрутинговых компаний сообщили о стабилизации ситуации на рынке труда в России. Они пояснили, что количество вакансий постепенно растёт, увеличивается и количество резюме. Отмечается, что особенный рост предложений о работе замечен в сфере образования и науки.