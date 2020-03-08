Власти Израиля создадут фонд помощи израильским компаниями, которые пострадали от вспышки коронавируса. На эти нужды будет выделено 1,2 млрд долларов.
По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, планы по работе фонда представит на заседании кабинета министров глава Минфина Моше Калон.
Ранее авиакомпания El Al Israel Airlines обратилась за государственной помощью из-за вспышки коронавируса. Её представители прогнозируют серьёзное снижение доходов в начале года,
Центробанк Израиля заявил, что вспышка коронавируса не окажет серьёзного влияния на экономику страны, но если ситуация ухудшится, то регулятор готов использовать денежно-кредитную политику соответствующим образом.
В настоящий момент в Израиле зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом.
NEWS.ru сообщал, что Китай выделит $20 миллионов Всемирной организации здравоохранения для борьбы с коронавирусом.
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