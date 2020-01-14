https://static.news.ru/photo/938ba9da-36ad-11ea-88cd-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Козак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин могут представить РФ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мероприятие пройдёт с 21 по 24 января текущего года.

Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. С 1980-х годов получил статус одного из важнейших событий года. Кроме лидеров и бизнесменов, в Швейцарию приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и руководителей СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на ВЭФ. На высшем уровне РФ не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз президент приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Оба раза это был Дмитрий Медведев.

Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.