Интернет-магазины согласились рассказывать ФАС о завышениях цен

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Интернет-ретейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), будут пресекать спекуляции с ценами и делиться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) данными о попытках искусственного завышения цен. Об этом сказано в сообщении антимонопольного ведомства.

К таким мерам решено прибегнуть из-за обращений торговых сетей и граждан о фактах перепродажи по завышенным ценам через интернет-сервисы товаров первой необходимости, пояснила начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко.

Мы обратились в Ассоциацию компаний интернет-торговли и рекомендовали её участникам учесть факторы, которые могут приводить к повышению цен на потребительские товары, — приводит слова Мирочиненко пресс-служба ведомства.

Она отметила, что участники рынка «правильно восприняли» такие рекомендации и принимают меры, чтобы пресечь завышение цен.

Ранее, как писал NEWS.ru, АКИТ заявила о готовности делиться с ФАС информацией обо всех случаях завышения цен на товары первой необходимости. Более того, недобросовестных продавцов пообещали блокировать.