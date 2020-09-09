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Экономика

Инфляция в России уже месяц сохраняется на нулевом уровне

19:47, 09 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в России в период с 1 по 7 сентября в очередной раз оказалась нулевой. Таким образом, она осталась на этом уровне четвёртую неделю подряд, следует из данных Росстата.

С начала сентября потребительские цены не изменились, в то время как с начала 2020 года — выросли на 3%.

В годовом выражении инфляция в России по состоянию на 7 сентября сформировалась на уровне 3,52%. Как отмечает ТАСС, для её определения были использованы расчёты с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый годы на аналогичные даты.

Ранее NEWS.ru писал, что повседневные расходы россиян в августе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а по отношению к августу 2019-го увеличились на 5,3%. Это наибольший показатель для последнего месяца лета за все годы наблюдений.

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