Инфляция в России уже месяц сохраняется на нулевом уровне

https://static.news.ru/photo/dbbd1cae-f2bc-11ea-a666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в России в период с 1 по 7 сентября в очередной раз оказалась нулевой. Таким образом, она осталась на этом уровне четвёртую неделю подряд, следует из данных Росстата.

С начала сентября потребительские цены не изменились, в то время как с начала 2020 года — выросли на 3%.

В годовом выражении инфляция в России по состоянию на 7 сентября сформировалась на уровне 3,52%. Как отмечает ТАСС, для её определения были использованы расчёты с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый годы на аналогичные даты.

Ранее NEWS.ru писал, что повседневные расходы россиян в августе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а по отношению к августу 2019-го увеличились на 5,3%. Это наибольший показатель для последнего месяца лета за все годы наблюдений.