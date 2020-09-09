Инфляция в России уже месяц сохраняется на нулевом уровне

Инфляция в России в период с 1 по 7 сентября в очередной раз оказалась нулевой. Таким образом, она осталась на этом уровне четвёртую неделю подряд, следует из данных Росстата.
С начала сентября потребительские цены не изменились, в то время как с начала 2020 года — выросли на 3%.
В годовом выражении инфляция в России по состоянию на 7 сентября сформировалась на уровне 3,52%. Как
Ранее NEWS.ru писал, что повседневные расходы россиян в августе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а по отношению к августу 2019-го увеличились на 5,3%. Это наибольший показатель для последнего месяца лета за все годы наблюдений.
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