Индекс деловой активности обрабатывающей отрасли в РФ резко увеличился

https://static.news.ru/photo/52146c0a-bb7b-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающей отрасли России в июне 2020 года резко увеличился — с 36,2 пункта до 49,4 пункта по сравнению с маем 2020-го, сообщили аналитики агентства IHS Markit.

Значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на замедление, пишет ТАСС со ссылкой на материал IHS Markit. Компания добавила, что количество новых заказов для предприятий выросло незначительно, а рост базы клиентов связан с открытием производств. В то же время динамика числа контрактов на экспорт осталась отрицательной, но темп снижения оказался минимальным по сравнению с апрелем и маем 2020-го.

В докладе также указывается на признаки восстановления работы российского производственного сектора после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), так как объём выпуска продукции и число новых заказов выросли впервые за год.

Рост произошёл в основном благодаря открытию предприятий и компаний клиентов, причём некоторые заказы поступили до эскалации эпидемии вируса, — рассказала экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Она отметила, что в экономике произошло замедление темпов инфляции закупочной стоимости, а конкуренция и усилия по удержанию клиентуры также остановили рост цен на выпускаемые товары.

Несмотря на увеличение количества заказов, компании обрабатывающих отраслей не прекратили сокращение рабочих мест из-за освободившихся мощностей и падения объёмов работы. При этом производственные затраты предприятий выросли, а часть издержек была компенсирована за счёт более высоких отпускных цен. В то же время темпы прироста тарифных платежей снизились до незначительных, пояснили в агентстве.

Промышленное производство по итогам 2020 года может снизиться на 8,6%. Такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По мнению министра, восстановление до уровня 2019 года может произойти только в 2021 году. Он добавил, что базовый сценарий Минэкономразвития предполагает снижение промышленного производства примерно на 5,2% в 2020 году, в том числе на 2,8% в обрабатывающей промышленности.

Мантуров подчеркнул, что конечный результат будет зависеть от восстановления потребительского спроса и дальнейшего развития ситуации с коронавирусом. По его словам, если страна избежит второй волны COVID-19, российскую промышленность может ждать более оптимистичный сценарий.

Ранее Минэкономразвития опубликовало скорректированные данные прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы и материалы, объединённые в «сценарные условия» развития экономики на срок до 2024 года. Ведомство ожидает «структурных сдвигов» в основном в результате перераспределения бюджетных трат нацпроектов, а также развития экспорта в машиностроении.

Сценарии предполагают рост доли обработки в ВВП с 12,5% в 2018 году до 13,1% в 2024-м, что соответствует опережающему динамику ВВП прогнозному росту промпроизводства, обеспеченному преимущественно развитием автопромышленного комплекса и сельхозмашиностроения, со слабым акцентом на рост экспорта. Крупные инвестиции нацпроектов в транспорт его доли в ВВП не изменят. Цифровизация увеличит долю IT в экономике с 2,1% до 2,5%, писал NEWS.ru.