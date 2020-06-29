Глава Минпромторга спрогнозировал падение промпроизводства на 8,6%

https://static.news.ru/photo/7f7b86c2-ba15-11ea-8507-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Промышленное производство по итогам 2020 года может снизиться на 8,6%. Такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мы совпадаем с позицией Минэкономразвития. Однако снижение промышленного производства по итогам года может оказаться и сильнее: на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах, — цитирует его ТАСС.

По его мнению, восстановление до уровня 2019 года может произойти только в 2021 году. Он добавил, что базовый сценарий Минэкономразвития предполагает снижение промышленного производства примерно на 5,2% в 2020 году, в том числе на 2,8% в обрабатывающей промышленности.

Мантуров подчеркнул, что конечный результат будет зависеть от восстановления потребительского спроса и дальнейшего развития ситуации с коронавирусом. По его словам, если страна избежит второй волны COVID-19, российскую промышленность может ждать более оптимистичный сценарий.

Ранее Минэкономразвития опубликовало скорректированные данные прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы и материалы, объединённые в «сценарные условия» развития экономики на срок до 2024 года. Ведомство ожидает «структурных сдвигов» в основном в результате перераспределения бюджетных трат нацпроектов, а также развития экспорта в машиностроении.

Сценарии предполагают рост доли обработки в ВВП с 12,5% в 2018 году до 13,1% в 2024-м, что соответствует опережающему динамику ВВП прогнозному росту промпроизводства, обеспеченному преимущественно развитием автопромышленного комплекса и сельхозмашиностроения, со слабым акцентом на рост экспорта. Крупные инвестиции нацпроектов в транспорт его доли в ВВП не изменят. «Цифровизация» увеличит долю IT в экономике с 2,1% до 2,5%, писал NEWS.ru.