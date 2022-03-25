Идёт игра вне правил: экономист о расчёте рублями за газ

Экономист Олег Богданов в разговоре с NEWS.ru заявил, что газ является российским товаром, который страна имеет право продавать за национальную валюту. Таким образом он отреагировал на недовольство западных стран в связи с переходом России к продаже газа за рубли. По словам эксперта, «сейчас идёт игра вне правил», но переход к расчёту на рубли вынудит ЕС отказаться от санкций. 23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Сейчас все договоры не работают, они все нарушены. Никто не давал им права блокировать наши деньги, замораживать средства. Оснований для этого нет. Они замораживают не просто средства государственные, но и корпоративные — частных лиц. Если они не соблюдают правила, почему мы должны соблюдать? Логика простая. Сейчас идёт игра вне правил, — считает специалист.

По его мнению, Запад не сможет отказаться от российского газа, несмотря на громкие заявления. Их попытки приведут к тому, что цены побьют все рекорды, считает экономист.

Во-первых, без газа они не смогут. Даже США, которые нам обещают 15 млрд кубометров компенсировать — это очень незначительная часть того, что им необходимо. По оптимистичным прогнозам они думают, что им хватит 3–4 года, чтобы компенсировать российский газ каким-то образом, а так, по пессимистичным, они вообще это не смогут сделать. Глобальный энергобаланс без российской доли вообще невозможен. Цены будут космическими, и вся экономика будет испытывать серьёзные трудности, — подчеркнул Богданов.

Собеседник отметил, что если покупатели российского газа согласятся покупать его за рубли, то им придётся отказаться от санкций, так как все эти вещи взаимосвязаны.

Здесь возникают проблемы другого порядка: если они переходят на рубли, то это де-факто и де-юре потребует снятие всех санкций финансовых, потому что тут нужно восстанавливать всю рублевую инфраструктуру. Поэтому придётся всё восстанавливать, поэтому переход на рубли — это снятие всех санкций европейских де-факто и де-юре по отношению к РФ, — подытожил экономист.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.

В свою очередь премьер Бельгии Александер де Кроо уточнил, что лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ. Как отметил де Кроо, вопросом о переводе расчётов за российский газ в рубли занимается Еврокомиссия. Ей же в первый день саммита было поручено оценить успешность действующих санкций, а также возможности их обхода. Кроме того, в ЕК должны дать гарантии, что любые новые санкции сильнее повлияют на экономику России, чем стран ЕС.