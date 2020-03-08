Обрушение мировых котировок нефти почти на 30% 9 марта вызвало резкое ослабление рубля на международном рынке Forex. Курс российской валюты упал до 75 рублей за доллар. Эксперты полагают, что на основных торгах, которые начнутся 10 марта, возможно падение и до 80. Что будет с российским бюджетом и стоит ли сейчас менять рубли на доллары и евро, — в материале NEWS.ru.

В первой половине дня 9 марта на торгах на межбанковском валютном рынке Forex российский рубль подешевел до 75 к доллару и 85 к евро. Московская биржа, где проходят основные торги нацвалютой, в понедельник не работает из-за выходного дня.

Причиной резкого ослабления нацвалюты стал обвал мировых котировок нефти. Стоимость марки Brent в начале торгов 9 марта опустилась ниже $32 за баррель. К середине дня она поднялась выше $35, продолжая терять более 20% к цене прошлой недели.

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В условиях низких цен на сырьё, курс рубля может уйти и ниже 75 за доллар, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Российские рынки как фондовые, так и долговые могут испытать значительное снижение, а также мы можем увидеть начало значительного оттока капитала из России, что может ускорить понижательную динамику в ценах рублёвых активов, — пояснил эксперт.

Упреждая возможные потери рубля на торгах Мосбиржи 10 марта, Банк России заявил, что приостанавливает на 30 дней покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила.

Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года, — говорится в сообщении регулятора.

Данный шаг Центробанка будет слабым утешением для рынков, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Если в понедельник ничего не изменится, то во вторник на торгах будет истеричный спад. На панике мы можем протестировать минимальные отметки 2014 года, то есть в моменте стоимость рубля может доходить до 80 за доллар. Как показали последние события, никакой стабильности нацвалюты нет, она как была волатильной, так и осталась. При этом, я бы не советовал людям завтра бежать в обменники и приобретать валюту, ведь, как правило, панические покупки ведут к убыткам, — отметил эксперт.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова полагает, что доллар на Мосбирже 10 марта может в моменте «дернуться» в область 77-80 рублей. Курс евро может достичь диапазона 80-85 рублей.

Это вполне реально, если российский ЦБ прямо с утра не будет „дежурить“ на площадке с триллионными вливаниями, а он, скорее всего, не будет. Стандартно считается, что после столь масштабного „слива“ цен в силу технического фактора идёт коррекция примерно на 50% от волны предыдущего снижения. В этот раз может наблюдаться нечто подобное, но вряд ли быстро, — поясняет эксперт.

По словам Бодровой, обвал нефтяных цен — худшее, что могло случиться сейчас с Россией и её планами на уверенный экономический рост и разворот в сторону социальной поддержки граждан.

Подушка безопасности

Низкие цены на нефть могут также угрожать российскому бюджету. Как сообщил ранее министр финансов Антон Силуанов, бюджет может быть сбалансирован при стоимости барреля в $42. Правда глава Минфина заверил, что имеющиеся резервы позволят финансировать расходы и при более низких ценах.

Антон Силуанов Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас при цене на нефть даже около $30 долларов за баррель (я фантазирую) мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы. Но я уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть. Потому что себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, всё-таки выше, — цитируют министра РИА Новости.

К низким ценам на нефть нужно добавить также гарантированное падение цен на газ, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Вероятнее всего, стоит ожидать, что для компенсации такого падения могут быть задействованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Но тенденция такова, что падение цен — это надолго, в перспективе текущего года и ближайших двух-трёх лет высоких цен не будет. Девальвация рубля, повышение ключевой ставки Центробанком и растущая инфляция в таких условиях гарантированы, — уверен эксперт.

По данным министерства финансов России, ликвидных средств ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25-$30 за баррель на протяжении 6-10 лет, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы Минфина. При этом, указывают в министерстве финансов, в случае сокращения объёма ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП ежегодный объём использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать 1% ВВП.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть потерь бюджета будет компенсирована падением рубля, отмечает Сергей Дроздов. По его словам, курс нацвалюты с 2014 года стал своего рода защитным инструментом для бюджета, но не для населения.