Губернатор Подмосковья посетил фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

https://static.news.ru/photo/d996f35c-e84c-11ea-b90d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: msh.mosreg.ru

В Московской области открылся крупный гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Под Истрой собрались на одной площадке фермеры, виноделы, сыровары и пивовары со всей России, а поддержать их приехали губернатор Андрей Воробьёв и подмосковный министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

Глава Московской области после того, как пообщался с фермерами на площадке отметил, что они, несмотря на все сложности, создают рабочие места и тем самым поддерживают экономику.

Наша задача и Министерства сельского хозяйства, продовольственного рынка — давать разные формы поддержки. Гранты, субсидии, а где-то — элементарное внимание, — приводит слова губернатора «360».

Как рассказал организатор фестиваля и председатель Союза сыроваров Олег Сирота, для фермеров и молодой сырной отрасли очень важным было провести это мероприятие, так как пандемия поставила под угрозу банкротства десятки хозяйств и для многих участников это практически последний шанс сохранить бизнес.

Отдельную благодарность от министра сельского хозяйства получили представители торговых сетей за то, что приехали пообщаться с фермерами.

При этом приехали не рядовые сотрудники, а те, кто принимает решения — это руководители компаний. И сегодня они предлагают новый формат взаимодействия — когда поставляешь не на всю сеть, что для фермеров невозможно, поскольку нет такого объема товара, а локально, в конкретно взятый магазин, — отметил Разин.

Все правила безопасности, связанные с коронавирусом, на фестивале соблюдены, а участники перед открытием сдали тесты на COVID-19. Маски и антисептики обязательны для всех, также как и социальная дистанция за которой следят. Работать площадка будет до 31 августа.

Как писал NEWS.ru, ранее Сирота заявил, что Московская область займёт первенство среди регионов, которые занимаются сыроварением в течение года.