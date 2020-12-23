Голикова заявила об индексации страховых пенсий

https://static.news.ru/photo/ebd63366-4512-11eb-a892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3% с 1 января. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%, — цитирует её РИА Новости.

Голикова добавила, что эта цифра выше размера инфляции. Кроме того, она пообещала, что и в следующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции.

Кроме того, с нового года МРОТ вырастет до 12 792 рублей и впервые превысит прожиточный минимум.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова напомнила, что индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам по российским законам проводится с 1 января. Запланированное на 2021 год повышение, по её словам, почти в полтора раза превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, составит 3,7–3,8%.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности.