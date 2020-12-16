Путин рассказал, когда будут проиндексированы пенсии

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Индексация пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Об этом заявил в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

По его словам, это будет сделано, как только появится такая возможность.

В советской России пенсии работающим пенсионерам вообще не платили, — напомнил Путин.

Вместе с тем, подчеркнул глава государства, учитывая сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, власти изыскивают возможности для того, чтобы облегчить финансовое положение старшего поколения, и думают над тем, чтобы проиндексировать пенсии не только работающим гражданам.

В 2021 году такие выплаты будут проиндексированы выше инфляции — на 6,3%, проинформировал президент.

Ранее, как писал NEWS.ru, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова напомнила, что индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам по российским законам проводится с 1 января. Запланированное на 2021 год повышение, по её словам, почти в полтора раза превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, составит 3,7–3,8%.