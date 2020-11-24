«Эти вопросы»: отечественных пенсионеров ждёт прибавка в 756 рублей

Индексация пенсий выше официальной инфляции — факт, конечно, отрадный, но не способный качественно повлиять на рост жизненного уровня россиян, достигших пенсионного возраста. Дело в том, что ожидаемые темпы инфляции на уровне 4% диссонируют с ощущаемым большинством россиян уровнем роста цен, который по ряду исследований указывает на темпы в 9% в годовом выражении, заявил NEWS.ru руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета Константин Ордов. В Совете Федерации напомнили, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 6,3%. Много это или мало? В Пенсионном фонде России «эти вопросы» NEWS.ru комментировать не стали. Зато опрошенные экономисты заметили, что из-за обесценивания рубля отдельные группы товаров могут подорожать на 20%. Иначе говоря, указанная индексация лишь отчасти сможет компенсировать рост цен на товары и услуги.

По актуальному федеральному законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсионные выплаты по старости, будет произведена с 1 января.

Ещё в начале осени президент Путин обещал: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%.

Наряду с пенсиями многие, в частности ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, которые получают ежемесячные денежные выплаты, почувствуют повышение сумм с 1 февраля, проинформировала « Парламентскую газету » зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8%, подчеркнула сенатор.

Далее, с 1 апреля, в свою очередь, должны быть проиндексированы социальные пенсии. Они предназначены для тех, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Так называемая социальная пенсия повышается на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Несмотря на то что сейчас он составляет 2,6%, данный показатель могут скорректировать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсия не соперник инфляции

Специалисты убеждены, что означенная прибавка будущего года инфляцию не догоняет. Для иллюстрации можно привести простой пример. Берём пенсию в размере 12 000 рублей. Это самая стандартная пенсия без надбавок до прожиточного минимума, потому что индексация идёт именно на размер пенсии. При индексации на 6,3% индекс для расчёта равен 1,063. Таким образом, без особого труда рассчитываем: 12 000×1,063 = 12 756 рублей. Выясняем, что обещанная надбавка за счёт индексации составит всего лишь 756 рублей. Разок в магазин можно, конечно, сходить. Но без фанатизма. По минимуму. Сегодня, когда ценообразование на продукты питания, услуги и иные товары не регулируется государством, а цены растут с невероятной скоростью, надбавка в условные 756 рублей ничего не даст.

От такой индексации пенсионеры богаче не станут, а скорее наоборот ещё сильнее озлобятся, уверен юрист по экономическим вопросам Геннадий Нефедовский. По его суждению, увеличение должно быть разумным и исходить из особенностей региона проживания пенсионеров, то есть должен быть проведён анализ каждого региона, в рамках которого нужно установить комфортный уровень пенсии для людей, которые работали всю жизнь. На взгляд Нефедовского, сносная пенсия скромного жителя Необъятной должна составлять «полтора прожиточного минимума».

Полон скептицизма относительно ощутимости надбавок будущего года и руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета Константин Ордов. По его словам, индексация пенсий выше официальной инфляции — факт, бесспорно, позитивный, но всё же не способный качественно повлиять на рост жизненного уровня россиян, достигших пенсионного возраста.

Ожидаемые темпы инфляции на уровне 4% диссонируют с ощущаемым большинством россиян уровнем роста цен, который по ряду исследований указывает на темпы в 9% в годовом выражении. Этот и следующий год могут ознаменоваться опережающим ростом цен на продукты питания, что обосновывает необходимость индексации пенсий выше официального уровня инфляции, но пока лишь приводит к индексу замещения зарплаты ниже 30%, а стандарт и пожелания — ближе к 60%. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

Соответственно, продолжает экономист, «ожидания большинства пенсионеров и граждан, для которых проблема выживания на пенсию неизбежна и лишь вопрос времени, связаны с опережающей индексацией». Но чудес, увы, не бывает, поэтому это станет возможным только на фоне роста экономики и производительности труда, объясняет Ордов. Ну а пока уверенности в устойчивом росте экономики нет, рассчитывать на пересмотр размеров индексации не приходится.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ultima Thule

Но чудес не бывает. Заложенная индексация в 6,3% — это максимум, который может позволить себе правительство, указывает завлабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Не надо забывать, что размер индексации определён законом на ближайшие несколько лет, поэтому соответствующие средства заложены в бюджетные проектировки, уточняет специалист.

В идеальном случае пенсионная система балансирует на соотношениях работающих и пенсионеров, поступающих страховых взносов и выплачиваемых пенсий. Баланс обеспечивается ставкой страховых взносов, пенсионным возрастом и пенсионной формулой. Евгений Якушев заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

К слову, реформа, как правило, проводится для ребалансировки этих показателей и обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы. В последние годы эта система в России перестала быть сбалансированной. Отчасти это результат политических решений по стимулированию экономики и установления пониженной ставки для работодателей, отчасти — накатывающее «серебряное цунами» — увеличение численности граждан в старших возрастах. Фактическим источником индексации является федеральный бюджет, то есть общие налоги и сборы, поэтому возможности правительства ограничены общей экономической ситуацией, урезонивают эксперты.

Если говорить о международном опыте, то вариантов индексации достаточно много. В ряде стран пенсии увеличиваются с учётом изменений индекса потребительских цен. В Греции, например, в условиях дефолта было принято решение о сокращении пенсий. В этом вопросе всегда много нюансов, и каждая страна решает с учётом своих особенностей и возможностей, — подчеркнул Евгений Якушев.

Не лишним также будет отметить, что во всех странах государственные пенсионные системы не в состоянии обеспечить коэффициент замещения на уровне 70–80% от получаемой работником зарплаты. В обязательных пенсионных системах коэффициент замещения редко превышает 30–40%. То же происходит и в нашей стране. Отечественный нюанс заключается в том, что у подавляющего большинства россиян отсутствуют индивидуальные пенсионные накопления, в отличие от граждан тех стран, где исторически десятилетиями формировались традиции сбережений, а рынок накоплений предоставляет широкий выбор инвестиционно-сберегательных продуктов.

Помимо этого, в экономически развитых странах не последнюю роль играет возможность участия работников в корпоративных программах, где софинансирование будущих пенсий осуществляется работодателем (в рамках социального пакета и мотивационной составляющей трудового контракта).

Поэтому российские пенсии в размере тех самых 30–40% от средней зарплаты по стране и оказываются, по сути, «потолком», на который может рассчитывать гражданин, выходящий в ближайшее время на пенсию, полагает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У кассы копейки считая

Безусловно, каждого выходящего или получающего пенсию волнует вопрос: возможно ли пересмотреть индексацию в 6,3% в сторону увеличения? Специалисты объясняют это весьма просто. По закону размер индексации зависит от того, каков был размер инфляции за предшествующий год (за 2020 год прогнозируемый уровень — 3,8–4%), и к нему прибавляется надбавка, размер которой определяется правительством РФ на основе пересмотра закона о бюджете Пенсионного фонда России на 2021 год (а также на 2022 и 2023 годы). В следующем году этот размер составит те самые «слёзные» 6,3%.

И, к сожалению, бюджет ПФР формируется на основе его планируемых доходов и расходов, поэтому размер не может быть пересмотрен, если этот закон будет принят Думой, поясняет профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Увы, но, похоже, мечтать с копейками у касс магазинов россиянам придётся и дальше, поскольку можно предположить, что из-за девальвации рубля к доллару на 20% с начала года товары и услуги будут также дорожать и до конца года можно ожидать повышения цен на лекарства импортного производства, товары отраслей, связанных с закупкой импортных компонент, бытовую электронику, автомобили и т. д. Таким образом, оценивают опрошенные эксперты, из-за обесценения рубля отдельные группы товаров могут дорожать на 15–20%. А это значит, что в сложившихся условиях индексация страховых пенсий на 6,3% в январе только частично сможет компенсировать рост цен.

Негативный фон формируется и за счёт ожидания роста цен на топливо, которое в следующем году может подорожать как минимум в два раза. Следовательно, цены на товары российских производителей в следующем году также будут расти, — допускает Юлия Финогенова.

Тем не менее если посмотреть на официальные прогнозы по инфляции в экономике в целом, то она на конец 2020 года не превысит 4%, а следовательно, хорошей новостью является то, что рост тарифов ЖКХ также будет ограничен этим значением.

Только на это и надежда.