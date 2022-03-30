Годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 марта ускорилась до 15,69%

Инфляция в России с период с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации» подготовленный Минэкономразвития. Отмечается, что на прошлой неделе показатели инфляции были на отметке 14,53%.

Продолжилось снижение темпов роста цена на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%), в том числе благодаря укреплению рубля, — говорится в обзоре.

В ведомстве также заявили о снижении темпов роста цен в сегменте продовольственных товаров до 1,76% после 2,01% неделей ранее, которое случилось ввиду замедления темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов.

Ранее управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский заявил, что продуктовая инфляция в России по итогам года может достигнуть 40%. Общая же инфляция, по его прогнозам, ожидается в районе 20–25%.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года достигнет двузначных значений. По его словам, соответствующий прогноз был сделан аналитиками банка ранее.

Ранее в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале написал, что по прошествии нескольких недель после введения санкций против России санкционные ограничения стали «возвращаться на Запад бумерангом». По его словам, введение санкций со стороны Запада спровоцировало рост глобальной инфляции, повлёкшей увеличение цен на энергоресурсы. Медведев подчеркнул, что не все западные страны «успешно справятся с таким спадом», а последствия кризиса отразятся в первую очередь на «обычных домохозяйствах». В связи с этим он предсказал движение к «обновлению финансовой системы» и возможный отказ от резервных валют.