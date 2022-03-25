Костин: инфляция в России по итогам 2022 года будет двузначной

Инфляция в России по итогам 2022 года достигнет двузначных значений, заявил в интервью телеканалу РБК глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, соответствующий прогноз был сделан аналитиками банка ранее.

Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали, — сказал он.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что, несмотря на текущую экономическую ситуацию в России, риски возникновения гиперинфляции в РФ практически минимальны. Он считает, что повышение Центробанком ключевой ставки является единственным действенным методом для борьбы с инфляцией в стране.

Эксперт также предположил, что значения инфляции в России будут двузначными, напомнив, что этот показатель был и так на достаточно высоком уровне из-за влияния мирового рынка. Вместе с этим он отметил, что о гиперинфляции говорить не стоит, если не возникнут новые события риска.

В свою очередь эксперты Организации экономического сотрудничества и развития предположили, что в результате событий на Украине рост мирового ВВП сократится на 1%, а инфляция в среднем вырастет на 2,5%, тогда как в России уровень инфляции ускорится до 15% по итогам года. Экономический спад в России аналитики оценили в 10%, на Украине — до 40%.