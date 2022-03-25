Экономист спрогнозировал 40-процентную продуктовую инфляцию

Продуктовая инфляция в России по итогам года может достигнуть 40%, сообщил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский в разговоре с «Радио 1». Общая же инфляция ожидается в районе 20–25%, отметил он.

40% — это если говорить о продуктовой инфляции. Если по той, которую мерит Росстат, то там процентов 20. По-моему, об этом говорила Набиуллина. Смотрим падение рубля. Рубль был сколько к доллару — 75? Значит, сейчас 90 или около 100. Вот и считаем — падение на 25%. То есть это минимум как бы гарантировано нам, потому что у нас по товарам, по медикаментам и так далее, как правило, опережающая инфляция, — сказал Рожанковский.

Он отметил, что покупатели импортных товаров закладывают в отпускные цены текущую инфляцию, чтобы покрыть товарный цикл.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года достигнет двузначных значений. По его словам, соответствующий прогноз был сделан аналитиками банка ранее.

Также стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против сети магазинов «Пятёрочка» и «Магнит» Воронежской области. По данным ведомства, компании умышленно поддерживали ажиотажный спрос на сахар-песок, при этом на складах у них находились значительные запасы этого продукта.