Глава ВТП рассказал о сенсационных немецких инвестициях в Россию

https://static.news.ru/photo/6226596c-bc36-11ea-a2c3-fa163e074e61_660.jpg Маттиас Шепп Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп назвал сенсационными инвестиционные планы работающих в России немецких компаний.

Ранее ВТП представила результаты опроса, согласно которым лишь 30% немецких компаний готовы инвестировать в Россию в ближайшие 12 месяцев.

Готовность 30% компаний к инвестициям — это почти сенсационная цифра. Это просто великолепно с учётом спада ВВП России и эпидемии коронавируса, — сказал Шепп в интервью NEWS.ru.

Он добавил, что такие цифры соответствуют показателю 2019 года, и выразил надежду на положительные показатели по немецким инвестициям в Россию во втором квартале 2020 года несмотря на то, что именно на этот период пришлась эпидемия коронавируса и введение режима самоизоляции в России.

Я уверен, что во втором квартале будут хорошими цифры. Почему? Потому что бизнесмены не смотрят на какие-то краткосрочные проблемы и вызовы. Хороший предприниматель не станет ориентироваться на проблемы, которые, скорее всего, будут носить лишь временный характер. Наоборот, он воспринимает кризис как шанс, как возможность, — отметил Шепп.

Как ранее писал NEWS.ru, группа из 50 немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов прилетела спецрейсом в Москву из Франкфурта-на-Майне.

Полностью интервью главы Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) будет опубликовано на сайте NEWS.ru.