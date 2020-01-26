https://static.news.ru/photo/62a37c54-402a-11ea-8e38-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время свои финансовые сбережения лучше хранить в рублях. С таким заявлением выступил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, рубль — достаточно стабильная валюта для того, чтобы спокойно хранить в ней сбережения. Затем Греф рассказал, в какой валюте он сам хранит деньги.

Как выяснилось, по большей степени глава Сбербанка действует в соответствии с собственным советом. Однако, отметил Греф, выбор валюты зависит от размера накоплений.

Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит всё от объёма накоплений, — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее писал NEWS.ru, глава Сбербанка сообщил, в каком случае он покинет пост руководителя кредитной организации. По его словам, он сделает это, если банку придётся менять стратегию после смены основного акционера.