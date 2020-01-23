https://static.news.ru/photo/01e27242-3dc0-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, в каком случае он покинет пост руководителя кредитной организации. По его словам, он сделает это, если банку придётся менять стратегию после смены основного акционера.

Греф сделал указанное заявление в разговоре с журналистами в кулуарах Международного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул позитивное отношение к возможным переменам.

Сейчас 50% плюс одна акция принадлежат Банку России. Мы сейчас в процессе осознания и переговоров. Ну и в целом я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно. Даже не как банк, а как крупная финтех-компания, — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Как ранее писал NEWS.ru, главным в любом правительстве должен быть министр образования, потому что именно этот чиновник закладывает основы культурного кода. Об этом на Гайдаровском форуме заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.