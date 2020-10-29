Глава Минэкономразвития: экономика России вернулась к росту

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Экономика России в октябре «вильнула» вслед за мировой из-за опасения роста заболеваемости, но восстановление идёт. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на форуме «Россия зовёт!».

Надо понимать, что та ситуация, с которой мы сейчас столкнулись, — это отклонение от траектории (экономического роста — NEWS.ru). Российская экономика вслед за мировой, скажем так, «вильнула», — сообщил он.

По мнению Решетникова, сейчас экономика России вернулась на прежнюю траекторию. Но при этом неизвестно на сколько процентов ожидается рост и какое качество у него будет. Взаимодействуя с бизнесом по текущим проблемам, нужно сделать так, «чтобы эта траектория была как можно более устремленной вверх», считает министр.

Как писал NEWS.ru, Счётная палата России и Министерство экономического развития поспорили из-за параметров бюджета на 2021 год. Глава СП Алексей Кудрин упрекнул Минэкономразвития в том, что прогноз министерства не учитывает пандемию коронавируса и её последствия для экономики. Экс-министр финансов России добавил, что из-за пандемии правительством могут быть выделены дополнительные пакеты финансовой помощи, что не учтено в прогнозе Минэкономразвития.