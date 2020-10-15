Счётная палата и Минэкономразвития «не поделили» бюджет-2021

https://static.news.ru/photo/7e2bf130-0f38-11eb-a7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Счётная палата России и министерство экономического развития поспорили из-за параметров бюджета на 2021 год, не согласившись с одним из основных параметров его расчёта — макропрогнозом. В четверг, 15 октября, пикировка двух ведомств произошла уже и в Госдуме.

Само по себе участие в споре по параметрам бюджета Счётной палаты (СП) является непривычным, так как обычно ответчиком по бюджету выступает Минфин. Тем не менее, именно глава СП Алексей Кудрин в последнее время сделал целый ряд замечаний по составлению основного финансового документа страны на ближайшие три года, пишут «Известия».

В частности, Кудрин упрекнул Минэкономразвития в том, что прогноз министерства не учитывает пандемию коронавируса и её последствия для экономики. Экс-министр финансов России добавил, что из-за пандемии правительством могут быть выделены дополнительные пакеты финансовой помощи, что не учтено в прогнозе Минэкономразвития.

На заседании профильного комитета в Госдуме 15 октября Счётная палата раскритиковала макропрогноз, который ранее сделало министерство Максима Решетникова. Снижение ВВП России в 2020 году может составить от 4,2% до 4,8%, а не 3,9%, как заложено в базовом прогнозе Минэкономразвития, заявил Алексей Кудрин.

Глава СП добавил, что негативные явления из-за коронавируса могут продолжить накапливаться в экономике, из-за чего её рост может ограничиться даже 3% в 2021-2023 годах. Если же будут введены новые ограничения по коронавирусу, то рост может замедлиться и до 2%.

Решетников ответил на это, что не согласен с Кудриным, а экономика развивается в соответствии с прогнозом. Вместе с тем, он признал, что в документе не были заложены жесткие карантинные ограничения и ужесточение параметров сделки ОПЕК+.

Как сообщал NEWS.ru, вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил 15 октября, что правительство России при формировании проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы исходило из того, что ситуация с коронавирусом улучшится.