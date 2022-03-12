Министр экономики ФРГ сообщил, когда страна откажется от нефти и угля из РФ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что к осени страна планирует отказаться от российского угля, а к концу 2022-го — от нефти. По его словам, в Германии ежедневно работают над тем, чтобы снизить зависимость от энергоносителей из РФ.

Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти, — заявил министр.

По его словам, отказаться от российского газа будет сложнее ввиду отсутствия собственных мощностей по импорту сжиженного природного газа.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец ранее сообщил, что Россия остаётся гарантом энергобезопасности и надёжным поставщиком мирового уровня. Москва будет готова к жёсткому противостоянию в энергетической сфере, если возникнет такая необходимость.

Он отметил, что стремление ЕС любой ценой обрести независимость от российских энергоносителей скажется на простых европейских налогоплательщиках, и платить будут именно они, а не «верхушка евробюрократии».

Немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая. В расчёте на среднюю квартиру в Берлине он составит 26%. Резкое повышение стоимости топлива произошло в связи с событиями на Украине и введением против России западных санкций, в том числе в энергетическом секторе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний. По его словам, страна никогда не использовала нефть и газ как оружие и не будет уговаривать Запад покупать эти ресурсы, поскольку у РФ есть другие рынки сбыта.