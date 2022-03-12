МИД: за энергонезависимость ЕС от РФ будут платить европейские граждане

Россия остаётся гарантом энергобезопасности и надёжным поставщиком мирового уровня. Москва будет готова к жёсткому противостоянию в энергетической сфере, если возникнет такая необходимость, заявил в интервью «Интерфаксу» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Он отметил, что стремление ЕС любой ценой обрести независимость от российских энергоносителей скажется на простых европейских налогоплательщиках, и платить будут именно они, а не «верхушка евробюрократии».

Россия остаётся надёжным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жёсткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет, — сказал он.

Ссылаясь на данные Еврокомиссии, Кобринец подчеркнул, что 45% импортируемого в Европу газа, 25% нефти и 45% угля приходится на Россию, поэтому «в Брюсселе свою уязвимость не могут не понимать».

Он отметил, что отказ от российских энергоносителей сильно ударит по карману европейцев. Для стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов в ЕС необходимо будет разработать проекты по производству водорода и развить альтернативные источники энергии, что потребует времени и инвестиций.

Говоря о санкциях, Кобринец отметил, что своими решениями в отношении России Евросоюз загнал себя в угол. Выйти из санкционной спирали будет очень трудно, считает он.

Своими конвульсивными санкционными решениям западное руководство наносит удар по всей глобальной экономической, транспортной и логистической системе, — подчеркнул Кобринец.

Он добавил, что Россия прорабатывает ответные меры на экономический выпад Запада.

Немецкая компания Gasag ранее объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая. В расчёте на среднюю квартиру в Берлине он составит 26%. Резкое повышение стоимости топлива произошло в связи с событиями на Украине и введением против России западных санкций, в том числе в энергетическом секторе.

Минэкономики ФРГ ранее отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку — 2» по требованию канцлера Олафа Шольца, что позволило приостановить сертификацию газопровода. Как заявил глава ведомства Роберт Хабек, в заключении по проекту изначально было сказано, что газопровод не угрожает безопасности энергосбережения.

Сейчас, по словам министра, ситуация изменилась, в том числе с точки зрения геополитики и ситуации на рынке газа, и требует новой оценки.